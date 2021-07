FOTO - Italia-Spagna 1-1 (5-3 dopo i rigori), le migliori immagini della partita

Una partita che sembrava infinita, per lunghi tratti giocata in sofferenza contro il paziente e interminabile palleggio degli spagnoli, ma l'Italia di Mancini riesce nell'impresa di eliminare anche le Furie Rosse, aggiudicandosi così la possibilità di giocarsi la finale di Euro 2020 domenica sera. Una partita sbloccata da Federico Chiesa dopo un'ora e pareggiata da Alvaro Morata a dieci dal novantesimo. La situazione non si è sbloccata neanche ai supplementari, tanto da richiedere l'intervento della lotteria dei rigori.