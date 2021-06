Francia, Deschamps: "La Germania ha tanta qualità in avanti. Sarà una sfida impegnativa"

Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato alla vigilia della sfida contro la Germania a Euro 2020 elogiando le qualità offensive degli avversari: “La Germania ha qualità individuali importantissime in avanti, giocatori che possono occupare più posizioni. Havertz e Gnabry per esempio possono giocare su tutto il fronte d'attacco e poi ci sono Werner e Sané che hanno profili diversi, ma sono entrambi pericolosi. Ai miei terzini lascerò comunque totale libertà di movimento, non li voglio bloccati perché il loro contributo è importante. Mi aspetto una gara di alto livello anche sotto il punto di vista fisico, ci sarà impegno totale da parte delle due squadre. Rigori? Non vi dirò chi li tirerà perché sarebbe un'informazione in più per l'avversario. Vedrete quando ce ne fischieranno uno a favore. - conclude Deschamps parlando di Eriksen – L'importante è che sia stabile, purtroppo è una situazione critica e imprevedibile che però può presentarsi ogni tanto come abbiamo visto. Lo staff medico dello stadio per fortuna ha reagito molto velocemente e senza dubbio è stato decisivo nel salvare Eriksen”.