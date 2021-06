Francia, Deschamps minimizza l'infortunio di Benzema: "Una botta. Meglio non rischiare"

La Francia del pallone è in apprensione per le condizioni di Karim Benzema, uscito a fine primo tempo per infortunio nell’ultima amichevole prima dell’Europeo. Una situazione che però non sembra destare troppa preoccupazione in Didier Deschamps. Raggiunto pochi minuti l’incidente, all’intervallo, il ct ha così minimizzato: “Ha preso una bella botta, sentiva il muscolo che si stava indurendo. Per questo abbiamo preferito toglierlo, era meglio non rischiare e non correre nessun pericolo”.