Francia eliminata, Lloris: "Non cerchiamo scuse. Sarà dura digerire questa delusione"

Hugo Lloris, capitano della Francia, commenta a TF1 la clamorosa eliminazione dei bleus: "Non cerchiamo scuse. Quando si entra in campo si fa con la testa e il corpo, facendo di tutto per avere successo. Non possiamo parlare di una partita fallita, ma da campioni del mondi in carica non è un bel risultato uscire agli ottavi di finale. Dovremo digerire questa delusione. I due gol subiti nell'ultimo quarto d'ora ci ha fatto molto male".