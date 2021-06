Francia, Giroud su Benzema: "Se vinceremo l'Europeo andremo a festeggiare sui go-kart"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Le Figaro, Olivier Giroud, attaccante del Chelsea, ha parlato del rapporto con il compagno di Nazionale Karim Benzema, con cui in passato c'era stato qualche screzio, dovuto ad alcune dichiarazioni dell'attaccante del Real Madrid: "Le dichiarazioni che faceva su di me mi facevano sorridere, anzi, mi facevano ridere. Le ho prese bene all’epoca e oggi ancora di più. Bisogna saper perdonare e non portare rancore. La mia fede mi permette di essere in pace. Se vinciamo gli Europei, andremo entrambi a festeggiare su una pista di go-kart, sarà una bella foto. La squadra ha una grande forza offensiva e io ho una carta da giocare perché non ci sono giocatori simili al mio profilo. Sono qui per rispondere e contribuire come posso".