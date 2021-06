Francia, i rigori non portano bene. L'ultima volta fu a Berlino nel 2006, per la gioia dell'Italia

Era dalla famigerata finale di Berlino nel 2006 contro l'Italia che la Francia non si trovava a giocarsi una qualificazione ai rigori: oggi come allora il verdetto è una sconfitta, bruciante, per un solo errore dal dischetto. In Germania fu decisiva l'esecuzione di Trezeguet. Rigori che in genreale non portano bene ai transalpini che tra Mondiali ed Europei hanno perso 4 volte su 7.