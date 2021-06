Freuler e il dramma Eriksen: "Momenti difficili per tutti, i nostri pensieri erano e sono per Christian"

Cosa ho provato sul dramma Eriksen? È stato difficile capire in quel momento cosa fosse successo. Quando ho visto le immagini eravamo in aeroporto, ed eravamo tutti preoccupati per le sue condizioni e per la sua famiglia". Parla così Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta e della Svizzera che mercoledì affronterà l'Italia nella seconda gara del girone A di Euro2020: "Era un momento particolare e difficile per tutti noi, i nostri pensieri erano e sono per Christian. Spero adesso stia bene. In campo non voglio pensare a queste cose perché poi diventa difficile concentrarmi sulla partita", le parole riportate dall'edizione on line del Corriere dello Sport.