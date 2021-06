Freuler nella Svizzera meno brillante che nell'Atalanta? Lichtsteiner: "Ma è sempre prezioso"

Perché Freuler nella Svizzera è meno brillante che nell’Atalanta? A rispondere, nell'intervista a La Gazzetta dello Sport, è l'ex Lazio e Juve Stephan Lichtsteiner: "Secondo me gioca bene anche in Nazionale. È normale che sembri più brillante con l’Atalanta, perché si allena tutti i giorni con il gruppo di Gasperini e conosce gli automatismi. Da anni si esprime su livelli altissimi con il suo club, ma anche con la Svizzera è utile. Piuttosto è vero che non è sempre titolare in Nazionale e questo può incidere, però quando scende in campo porta tanta qualità. Il suo contributo è prezioso".