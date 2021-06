Galles, Gunter dopo il ko con l'Italia: "Dove arriveremo? Non lo so, altrimenti sarei ricco"

vedi letture

Interpellato dai microfoni dell'UEFA dopo la sconfitta indolore contro l'Italia, il difensore del Galles Chris Gunter ha espresso così le sue sensazioni in vista del prosieguo dell'Europeo: "Non so dove riusciremo ad arrivare, se lo sapessi sarei un uomo ricco. Ragioniamo di partita in partita: stasera non abbiamo pensato alla differenza reti, ci siamo concentrati soltanto sul concedere il meno possibile".