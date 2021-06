Garlando su La Gazzetta dello Sport: "Non siamo solo belli, abbiamo cuore e panchina decisiva"

vedi letture

"Stavolta non con la bellezza, ma con la sofferenza che poi è una forma più raffinata di bellezza. Abbiamo battuto anche l’Austria e siamo ai quarti dove ci toccherà il Belgio o il Portogallo". Comincia così il commento di Luigi Garlando per La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo dell'Italia contro l'Austria che ci porta dritti dritti ai quarti di finale di Euro 2020: "L’epica azzurra di Wembley si è arricchita di nuovi ricordi. Lo dicevamo che era la partita più difficile, per la tensione del dentro o fuori e perché l’Austria è stata ostica come ce l’aspettavamo: ci ha trascinati nella palude dei supplementari. Ma è stata questa sofferenza il lato più dolce della vittoria. Abbiamo scoperto che non siamo solo belli, abbiamo un cuore da combattimento e una panchina decisiva. Siamo più di quello che pensavano".