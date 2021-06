Le pagelle di de Ligt: il migliore dietro. Regala a Stekelenburg una serata da spettatore

Tra i migliori di Olanda-Austria c'è senza dubbio Matthijs de Ligt, tornato dall'infortunio e subito decisivo per la fase difensiva degli Orange. Per noi di TMW la sua prova è da 7 in pagella perché "regala a Stekelenburg una serata da spettatore non pagante". Stesso voto da Tuttosport: "Difende, riparte e quando può si butta nell'area avversaria". Mezzo punto in meno da La Gazzetta dello Sport: "Il migliore dietro. Sarebbe da 7 se non sbagliasse una deviazione-gol".

I VOTI DI DE LIGT

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7