Le pagelle di Kane - Uragano per un tempo, resta uno dei migliori dei suoi

Per un tempo ha fatto vedere i sorci verdi alla retroguardia azzurra disputando una frazione di gioco da fuoriclasse quale è. Poi Harry Kane è calato nella ripresa, annullato da Chiellini e incapace di contrastare il palleggio azzurro. Resta comunque uno dei migliori a Wembley dei suoi. Voto 7 da La Gazzetta dello Sport: "Si sapeva che da 9 arretrato avrebbe fatto danni, come per il gol che ispira. Un tempo splendido, poi Chiellini fa il Chiellini ed è dura. Fondamentale però, anche per il rigore". Stesso voto dal Corriere dello Sport: "Fa la differenza al primo pallone toccato da pivot arretrato. Si stacca dalla linea difensiva, rientra e apre bene il gioco su Trippier. Centravanti completo, perché abbina l’abilità nei colpi di testa alla visione di gioco che lo rende regista d’attacco. Tutte le situazioni più pericolose nascono dalle sue intuizioni. Preciso e potente su rigore". 7 anche nelle pagelle targate TMW: "È l’uomo ovunque, è l’anima di questa Inghilterra. Lo si trova a giocare in ogni angolo del terreno verde pronto a dare una mano ai compagni. Inizia l’azione che porta al gol di Shaw. Segna il suo tiro dal dischetto".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Repubblica: 6