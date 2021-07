Le pagelle di Locatelli - Entra e dà geometrie e qualità. Talento e operaio, fa tutto

Protagonista indiscusso nella fase a gironi, ha ceduto poi il posto a Verratti ma si è sempre fatto trovare pronto in caso di bisogno. Anche ieri Manuel Locatelli è entrato con il giusto spirito, dettando i tempi in mezzo al campo. E per i quotidiani la sua mezz'ora è più che sufficiente. 7 il voto per TMW: "Entra e dà subito geometrie e qualità all'Italia. Giocatore destinato al grande salto". Mezzo voto in meno su Tuttosport: "Intuisce che la partita si è fatta disordinata e non si tira indietro trovando subito la giusta sintonia". Stesso voto sulle colonne di Repubblica: "Lavori di talento o anche da umile operaio. Tutto".

TMW: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

Repubblica:7