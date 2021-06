Le pagelle di Morata: si mangia due gol e viene fischiato. Delude e spreca

Esordio da dimenticare per Alvaro Morata a Euro 2020. Nello scialbo 0-0 della Spagna contro la Svezia, l’attaccante bianconero, preferito a sorpresa a Gerard Moreno, esce dal campo tra i fischi per una prestazione incolore. La spiega bene la pagella de La Gazzetta dello Sport: “Si mangia due gol e viene fischiato quando avrebbe bisogno di essere appoggiato”. Peggiore in campo anche per il Corsport: “Delude e spreca”. Mentre Tuttosport vede una gara più positiva: “I problemi arrivano quando spreca un’occasione d’oro”.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4,5 Tuttosport: 5,5