Il campione del mondo Lippi esalta l'Italia di Mancini: "Ha dominato dall'inizio, successo meritato"

"Bisogna dire brava all'Italia. Ha dominato dall'inizio del torneo, successo meritato". Così Marcello Lippi, ex CT azzurro campione del mondo nel 2006, intervistato da Il Messaggero: "I paragoni non mi piaccio e servono a poco. Bisogna solo celebrare questo trionfo. Mancini è riuscito a centrare l'obiettivo seguendo la sua idea. In tre anni è stato capace di far crescere la Nazionale, di dargli uno spirito positivo. Tra i suoi meriti c'è il salvo verso l'altro. L'Italia è tornata tra le grandi del calcio, adesso gioca alla pari e sa di poter vincere contro qualsiasi avversaria".