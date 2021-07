Il dolce risveglio di Bonucci: "Vincere. Cancellare. Ripetersi. Per Noi, per Voi"

"Vincere. Cancellare. Ripetersi. Ancora una volta. Per Noi. Per Voi". In casa Italia proseguono i festeggiamenti social dopo lo straordinario successo di ieri contro la Spagna che è valso l'accesso alla finale di Euro2020. E Leonardo Bonucci, uno dei grandi protagonisti di Wembley, ha così commentato questa mattina al risveglio.