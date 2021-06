Il futuro degli azzurri. Il punto su Insigne: proposto all'Inter, è in scadenza nel 2022

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Lorenzo Insigne - Capitano del Napoli, gli azzurri vorrebbero rinnovarlo per evitare di andare a scadenza a giugno dell'anno prossimo. Non è improbabile che faccia come Mertens un anno fa, vicinissimo all'Inter ma che poi ha deciso di restare per continuare la propria avventura. Odi et amo, perché nessuno è profeta in patria, Insigne è stato proposto proprio ai nerazzurri nei giorni scorsi, ma i costi sono troppo alti per imbastire una trattativa ora. Così nel prossimo giugno potrà essere libero ed eventualmente firmare con un altro club. Un'altra interessata è la Lazio di Maurizio Sarri, suo ex tecnico in azzurro. In ogni caso post Europeo qualche chiacchiera, il Napoli, la farà. Altrimenti ad agosto potrebbe aprirsi un piccolo caso Insigne.

