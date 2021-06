Il futuro degli azzurri. Il punto su Raspadori: sarà l'anno della consacrazione al Sassuolo

Ci siamo. Oggi inizia l'Europeo e lo fa con la gara d'esordio affidata all'Italia contro la Turchia allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà un'avventura che Tuttomercatoweb.com seguirà passo dopo passo e che oggi, in questo giorno di prime volte, ha deciso di raccontare col suo taglio preferito. Quello del mercato. Il cuore al presente e ai 90' contro la Turchia ma lo sguardo al futuro, a quel che verrà. Alla maglia che i 26 di Roberto Mancini vestiranno nella prossima stagione.

Giacomo Raspadori - Sembrava potesse essere Ciccio Caputo lo Schillaci di Euro2020. Invece dal cilindro - e anche complice un campionato che nelle ultime settimane lo ha messo in grande luce - è uscito il profilo di un altro calciatore del Sassuolo. Più rapido e veloce, con un guizzo interessante, è cresciuto moltissimo. Assomiglia ad Antonio Di Natale, anche se si ispira ad Aguero, può giocare sia come centrale d'attacco che come esterno. È un novizio ad alti livelli, la prossima dovrebbe essere la stagione della consacrazione. Bisognerà capire se l'Europeo non può diventare la vetrina per poi vederlo in altri contesti come la Premier, ma per ora la possibilità differente è l'Inter in caso di addio a Lautaro Martinez.

