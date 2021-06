Il gol di Kalajdzic non guasta la festa: l'Italia batte il record di Zoff che durava da 47 anni

Il gol dell'austriaco Kalajdzic interrompe la striscia di imbattibilità dell'Italia, che, però, per una manciata di minuti riesce a battere lo storico record di imbattibilità di Dino Zoff, che tra il 1972 e il 1974 aveva mantenuta inviolata la porta degli Azzurri per 1143 minuti. E con la partita di questa sera, Gigio Donnarumma, con i suoi compagni Sirigu, Cragno e Meret, ha battuto questo record per 25 minuti, alzando l'asticella a 1168 minuti. L'ultimo a segnare contro gli Azzurri era stato l'olandese Van De Beek lo scorso 14 ottobre, in occasione della sfida di Nations League.