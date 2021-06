Il punto sul Girone D: la Repubblica Ceca avanti all’Inghilterra. Ora un derby alla Braveheart

L’Inghilterra, almeno formalmente, non è prima e questa è già una notizia. Lo scontro tra cenerentole (sulla carta) della prima giornata ha premiato la talentuosa Repubblica Ceca, adesso la Scozia punta tanto sullo spirito di William Wallace per restare in corsa in questi Europei. Con un successo, comunque, i Tre Leoni di Southgate farebbero un passo in più nel faticoso percorso che dovrebbe riportare il football back home. Intrigante la sfida tra la formazione guidata da Schick (che vincerà a mani basse il premio per il gol più bello del torneo, c’è da scommetterci) e la selezione di Modric&Co, alle prese con l’inevitabile ricambio generazionale.

Il calendario

Inghilterra-Croazia 1-0

Marcatore: 57’ Sterling

Scozia-Repubblica Ceca 0-2

Marcatore: 42' e 49' Schick

Croazia-Repubblica Ceca (18 giugno ore 18)

Inghilterra-Scozia (18 giugno ore 21)

Croazia-Scozia (22 giugno ore 21)

Repubblica Ceca-Inghilterra (22 giugno ore 21)

La classifica

Repubblica Ceca 3

Inghilterra 3

Croazia 0

Scozia 0

Gli incroci

La prima affronterà la seconda del girone F, la seconda affronterà la seconda del girone E.