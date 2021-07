Inghilterra a un passo dalla finale: 2-1 alla fine del primo tempo supplementare, decide Kane

Kasper Schmeichel non basta alla Danimarca per rimanere in partita a Wembley. Il primo tempo supplementare della semifinale finisce infatti sul risultato di 2-1 in favore dell’Inghilterra: decide, se finirà così, la rete di Harry Kane. Inutile la grand parata del portiere del Leicester, che già in precedenza si era opposto al 9 britannico e poi lo ha neutralizzato su rigore (qualche dubbio sul fischio di Makkelie, confermato però dal VAR), ma sulla ribattuta dell’estremo difensore danese è piombato l’Uragano a gonfiare la rete. Altri 15 minuti, quelli del secondo tempo supplementare, per i sogni di finale della Danimarca. L’Inghilterra è a un passo dalla sfida all’Italia.