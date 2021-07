Inghilterra avanti a 15' dalla fine. 2-1, Schmeichel para il rigore di Kane ma il 9 ribatte in rete

L’assedio inglese dà i suoi frutti, alla fine del primo tempo supplementare, l’Inghilterra passa in vantaggio sulla Danimarca. 2-1, firmato Harry Kane dal dischetto. Proteste vibranti della selezione ospite per il penalty: Sterling s’insinua in area e finisce a terra sul pressing di Maehle. Makkiele indica gli undici metri e il VAR conferma, restano tanti dubbi. Dal dischetto, Schmeichel neutralizza ma il 9 inglese ribatte in porta. Restano 15 minuti per le speranze danesi.