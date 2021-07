Inghilterra-Danimarca, omaggio a Eriksen: Kane consegna a Kjaer maglia col numero 10

Una maglia inglese per Christian Eriksen. Come quasi sempre accaduto in questo europeo, l’Inghilterra, avversario di turno della Danimarca, ha omaggiato il centrocampista dell’Inter con una casacca personalizzata col numero 10. A consegnarla, in questo caso, un amico di Eriksen come Harry Kane, che col danese ha condiviso per anni lo spogliatoio del Tottenham.