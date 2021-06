Inghilterra, Foden omaggia Gascoigne: capelli biondo platino come Gazza nel 1996

Phil Foden, talento del Manchester City e della Nazionale inglese, ha voluto omaggiare una leggenda come Gascoigne. Il baby prodigio del City ha voluto emulare Gazza, con un taglio di capelli simile a quello sfoggiato dall'ex fuoriclasse della Lazio nel 1996. Capelli biondo platino per il gioiello inglese, con al speranza che possa essere di buon auspicio per l'Europeo dei Three Lions