Inghilterra, Foden sfida l'Italia: "Abbiamo meritato la finale, ma sarà una gara molto dura"

Phil Foden, centrocampista dell'Inghilterra domani in dubbio per via di un problema al ginocchio, è intervenuto ai microfoni ufficiali della Federazione per analizzare la finale di Wembley contro l'Italia: "È stato davvero incredibile raggiungere la finale insieme ai nostri tifosi. Siamo stati i primi a raggiungere una finale di un campionato europeo, questo sottolinea quanto lavoro abbiamo fatto per essere qui. Abbiamo meritato la finale, sarà una sfida molto dura ma non vediamo l'ora di giocare".