Inghilterra, Henderson fermato da un problema all'anca. Al suo posto arriva Ramsdale

vedi letture

Un nuovo portiere per l'Inghilterra. Aaron Ramsdale, estremo difensore dello Sheffield United, ho sostituito Dean Henderson, fermato da un problema all'anca. Secondo il regolamento UEFA le squadre possono sostituire i portieri per motivi medici in qualsiasi momento.