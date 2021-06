Inghilterra, la FA conferma: "Nostri giocatori sottoposti regolamente all'elettrocardiogramma"

Quanto accaduto a Christian Eriksen nel corso della sfida fra Danimarca e Finlandia ha destato preoccupazione e acceso la spia dell'allarme sui controlli a cui vengono sottoposti i calciatori. La FA inglese ha fatto infatti sapere ai media locali che tutti i giocatori della Nazionale vengono sottoposti regolarmente, ogni due anni, a uno screening cardiologico per essere autorizzati a giocare nei tornei di sua competenza o con la maglia della Nazionale. La FA ha comunque tenuto a precisare che nessun test medico anticipato può fornire una sicurezza del 100% per incidenti come quello occorso al giocatore danese anche se si ritiene di avere misure precauzionali molto più rigorose che in passato.