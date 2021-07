Inghilterra, Southgate sul futuro: "Rinnovo? Ora devo riposare. E portare la squadra in Qatar"

Gareth Southgate punta a Qatar 2022. Il commissario tecnico inglese ha parlato stamane dopo la sconfitta contro l'Italia nella finale di Euro 2020. Il secondo posto nel torneo ricordiamo, è il massimo risultato mai raggiunto da una nazionale inglese. Su un eventuale nuovo contratto il ct ha dichiarato: "Non penso sia il momento più appropriato per parlarne. Dobbiamo qualificarci per il Qatar e ho bisogno di tempo per stare solo e riflettere su Euro 2020. Ho bisogno di riposo. Guidare il proprio Paese in questi tornei ha il suo peso. Non voglio impegnarmi più di quanto dovrei. Non è una questione economica".