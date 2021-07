"Io come Braveheart? Faremo la nostra partita". Rivedi Mancini alla viglia di Italia-Inghilterra

Roberto Mancini come William Wallace. Il quotidiano scozzese The National tifa per gli azzurri e ieri ha messo in prima pagina il CT Mancini con il volto dipinto di bianco e blu come quello del celebre condottiero scozzese portato sul grande schermo da Mel Gibson. Intervenuto in conferenza stampa, Mancini sorride: "La pagina del giornale è simpatica. Al netto di questo dovremo solo giocare la nostra gara. Dovremo fare una grande gara, dovrà essere solo questo il nostro pensiero. È una partita di calcio in fondo".