Italia al lavoro nel day after: per la squadra di Mancini allenamento alle 18.45 a Coverciano

E' Leonardo Spinazzola a catalizzare l'attenzione del mondo azzurro (e non solo), con gli esami a cui l'esterno della Roma si sottoporrà quest'oggi dopo il brutto ko subito nella gara contro il Belgio. Nel frattempo, continua la marcia dell'Italia di Mancini, anche oggi a lavoro a Coverciano: arrivata in mattinata da Monaco di Bavera, la squadra scenderà in campo alle 18.45 per una seduta in vista della semifinale contro la Spagna in programma martedì.