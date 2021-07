Italia campione d'Europa! Perisic esulta: "It's coming to Rome"

Ivan Perisic stasera tifava Italia e non intende nasconderlo. Attraverso i propri social, il centrocampista dell'Inter esulta così per la vittoria dell'Europeo degli azzurri ai calci di rigore ai danni dell'Inghilterra: "Campioni. It's coming to Rome", ha scritto il croato, felice per il successo dei compagni Alessandro Bastoni e Nicolò Barella.