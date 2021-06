Italia, il Galles non sarà squadra materasso: una sola sconfitta nelle ultime 14 gare ufficiali

Il pareggio non rende le cose semplici al Galles, prossimo avversario dell’Italia, in ottica qualificazione, ma lascia aperto il discorso. E conferma la grande solidità della nazionale allenata da Rob Page: nelle ultime 14 partite ufficiali, Gareth Bale & Co hanno perso soltanto una partita, il 3-1 subito a fine marzo dal Belgio nelle qualificazioni mondiali (ma in amichevole si segnala anche il pesante 3-0 incassato con la Francia a giugno).