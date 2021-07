Italia in finale, Donnarumma: "La Spagna ci ha messo in difficoltà. Ma noi non molliamo mai"

Il portiere dell'Italia Gigi Donnarumma ai microfoni della Rai ha parlato così della vittoria ai rigori sulla Spagna e della finale dell'Europeo conquistata: “Indescrivibile, ero sereno perché sapevo di poter aiutare la squadra che è stata fantastica. Ringrazio tutti, la gente, noi che ce l’abbiamo messa tutta e ora manca l’ultimo passo per raggiungere il nostro sogno. Spagna? Sono fortissimi, però questa Italia ha un cuore grande, non molla mai e non molla niente e si è visto in campo dove abbiamo sofferto fino all’ultimo. Ci hanno messo in grande difficoltà oggi. Finale? Non parlo, non parlo. Mi godo il momento e poi ci penseremo”