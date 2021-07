Italia in finale, Marchisio: "Che feeling Chiesa-Wembley. Spero abbia il piede caldo domenica"

Claudio Marchisio, ex centrocampista azzurro, ospite della Rai ha parlato così di Federico Chiesa: “Bello vedere che Chiesa ha un feeling importante con Wembley visto che ha segnato già due gol in due gare in questo stadio. Speriamo che abbia il piede caldo, e recuperi, anche per la finale”.