Italia, Mancini: "Grazie per il calore e l'entusiasmo dimostrato, siamo un Paese bellissimo"

vedi letture

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha voluto ringraziare gli italiani per il calore che hanno dimostrato a lui e alla Nazionale azzurra in questo periodo trascorso a Roma: “Grazie per il calore e l'entusiasmo dimostrato in questi giorni a Roma e in tutta Italia. Siamo un Paese bellissimo” ha concluso.