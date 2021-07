Italia, quattro ballottaggi per Mancini: più Chiellini che Acerbi. Chiesa in vantaggio su Berardi

L'Italia è pronta per scendere in campo nella sfida contro il Belgio di questa sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Mancini ha le idee abbastanza chiare sulla formazione da mandare in campo dal 1' ma La Gazzetta dello Sport parla di quattro ballottaggi. Il primo è quello tra Francesco Acerbi e Giorgio Chiellini, con lo juventino in vantaggio, mentre il secondo è quello tra Federico Chiesa e Domenico Berardi, e anche in questo caso il bianconero è avanti. Infine il centrocampo: Manuel Locatelli insidia Marco Verratti, Matteo Pessina punta il posto di Nicolò Barella, ma in mediana il ct dovrebbe confermare il trio che ha giocato contro l'Austria.