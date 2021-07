Italia-Spagna, biglietti riservati esclusivamente ai residenti nel Regno Unito e in Irlanda

In vista della gara di semifinale di EURO 2020 Italia–Spagna, in programma martedì 6 luglio alle ore 21 (20 l.t) al Wembley Stadium di Londra, la UEFA - oltre ai 125 biglietti riservati alla FIGC - ha destinato una quota di 6.400 biglietti esclusivamente ai tifosi azzurri residenti nella Common Travel Area (Regno Unito e Irlanda). L’apertura delle vendite, come informa la FIGC sul proprio sito ufficiale, è prevista per le ore 10 di domani 4 luglio sul portale biglietteria di UEFA EURO 2020 (https://it.uefa.com/uefaeuro-2020/ticketing/#/).