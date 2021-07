Italia-Spagna, le formazioni ufficiali: Emerson Palmieri e Chiesa dal 1'. Out Morata, c'è Oyarzabal

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020 in programma a Wembley alla 21. Solo un cambio tra gli azzurri rispetto al Belgio, con Emerson Palmieri al posto dell'infortunato Spinazzola. Confermato Chiesa in attacco. Luis Enrique lascia a sorpresa in panchina lo juventino Morata, la punta centrale sarà Mikel Oyarzabal. Dani Olmo e Ferran Torres completano, c'è Eric Garcia in difesa.

Ecco le scelte ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Eric Garcia, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Dani Olmo. Ct Luis Enrique.