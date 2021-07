Italia-Spagna vale la finale di Euro 2020! Segui live la gara di Wembley insieme a TMW

Ci siamo, per l'Italia arriva l'ostacolo Spagna. Nella semifinale di Euro 2020, gli azzurri affrontano la squadra di Luis Enrique, che lascia in panchina Morata. Solo un cambio tra gli Azzurri, con Emerson al posto dell'infortunato Spinazzola. Confermato Chiesa in attacco. (qui le formazioni ufficiali nel dettaglio).

SEGUI ITALIA-SPAGNA CON TMW! Clicca qui per il LIVE testuale della partita di Wembley e per tutte le curiosità!