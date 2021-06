Italia-Svizzera, sarà un Olimpico azzurro. Prevista una mini cerimonia prima della gara

Stavolta non ci sono dubbi. Stasera la maggioranza dei 15.948 biglietti venduti per Italia-Svizzera apparterranno a tifosi dal cuore azzurro. Seimila sono stati acquistati nel territorio italiano - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ma è molto probabile che chi arriverà dall’estero lo faccia per sostenere la Nazionale di Mancini. Non ci saranno situazioni come quella di venerdì sera contro la Turchia, quando l’Olimpico era di fatto molto più «rosso», dal colore delle maglie del popolo turco. Non ci sarà un pregara particolare, ma sarà piacevole assistere a una mini cerimonia con un grande telone a tema Roma, con i colori e la grafica dell’Europeo, che verrà portato in campo dai volontari.