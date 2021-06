Keane elogia l'ex compagno Ronaldo: "Il più intelligente di tutti. Ha l'arroganza che serve"

Nonostante l'eliminazione del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Belgio, Roy Keane ha solo belle parole da spendere per l'ex compagno di squadra. L'irlandese, ai microfoni di ITV, ha esaltato il fuoriclasse della Juventus: "È il giocatore più intelligente che abbia mai visto. Non sa solo fare gol, la sua intelligenza è magnifica, il modo in cui gioca... Non si fa coinvolgere in fase di costruzione, ma ha una malizia e un'arroganza che sono necessarie nei grandi giocatori. Il cervello e l'intelligenza, il modo in cui ha giocato in diversi Paesi, il modo in cui si è sempre preso cura di sé fuori dal campo... Non posso elogiarlo abbastanza, è un genio assoluto, adoro guardarlo".