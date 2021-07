Keown carica l'Inghilterra: "Italia ottima squadra, ma abbiamo le qualità per batterli"

“Abbiamo le qualità per battere l’Italia”. Sulle frequenze della BBC, Martin Keown, ex difensore inglese, crede in una vittoria dei Tre Leoni sugli azzurri nella finale di Euro 2020: “È fenomenale quello che stiamo facendo, basta guardare a tutte le decisioni che Southgate ha preso, con Harry Maguire e Jordan Henderson che non erano neanche in forma prima del torneo e ora giocano ruoli chiave nella competizione.

Ci sono così tante opzioni con Phil Foden, Bukayo Saka, Jack Grealish e Mason Mount, siamo in grado di portarli in campo al momento giusto per quell'energia di cui abbiamo bisogno. Vedo un gruppo di giocatori con i piedi per terra che cercano di vincere qualcosa e si riuniscono di nuovo con il pubblico. E poi è stato bello vedere 60.000 persone in quello stadio la scorsa notte, sta unificando il paese.

Incrociamo le dita, possiamo farcela. Attenzione, non vi confondete: l’Italia è un’ottima squadra. Ma abbiamo le qualità per batterli".