Arsenal, l'ex Keown boccia Odegaard: "Non abbiamo tempo da perdere, meglio Smith Rowe"

Martin Keown, storico ex giocatore dell'Arsenal, non è convinto dell'operazione Martin Odegaard in prestito dal Real Madrid: "Odegaard per me non dovrebbe essere titolare nell'Arsenal. I Gunners non hanno tempo da perdere, devono vincere le partite e Martin ha dimostrato di non essere pronto. Se fossi Arteta, rimetterei Smith Rowe in quella posizione", le sue dichiarazioni sul talentoso centrocampista norvegese.

Odegaard ha finora giocato sei incontri con la maglia dell'Arsenal tra campionato e coppe, dividendo la critica.