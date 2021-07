Kjaer, terzo per presenze nella storia della Danimarca. A Wembley fece 100 con Eriksen

Con la partita in corso in questi minuti, Simon Kjaer colleziona la sua 113esima presenza con la Danimarca. Questo fa del difensore milanista il terzo giocatore con più presenze per la nazionale danese, dopo Peter Schmeichel (129) e Dennis Rommedahl (126). Kjaer ha raggiunto peraltro la presenza numero 100 in nazionale proprio a a Wembley, nella vittoria per 1-0 della UEFA Nations League a ottobre. In quell’occasione, anche Eriksen raggiunge la tripla cifra.