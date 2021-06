Kulusevski subito protagonista e Forsberg segna ancora. Svezia-Polonia 2-0

Neanche il tempo di entrare in campo e Dejan Kulusevski è subito protagonista. Il calciatore della Juventus va via sulla destra, vede l'inserimento di Forsberg al limite e lo serve: il numero 10 di prima intenzione calcia a rete battendo per la seconda volta Szczesny per il 2-0 degli scandinavi.