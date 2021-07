L'arbitro Oliver torna a far discutere per il rosso a Freuler: "Sotto aveva la maglia della Spagna"

vedi letture

Nel day-after di Svizzera-Spagna, partita che ha sancito l'eliminazione degli elvetici e il passaggio alle semifinali della nazionale di Luis Enrique, le polemiche non mancano. Specie per un episodio, quello che ha visto coinvolto l'atalantino Remo Freuler, espulso a dodici minuti dalla fine per una scivolata su Gerard Moreno.

Tutti contro Oliver. L'arbitro Michael Oliver, quello del "secchio dell'immondizia al posto del cuore" di quel Real Madrid-Juventus del 2018, è stato preso d'assalto dal mondo di Twitter, specie quello di marca svizzera. "Aveva la maglia della Svizzera sotto", scrive qualche tifoso, seguito a ruota da altri: "Un'espulsione che fa ridere". Anche Gary Lineker, ex calciatore inglese e connazionale del direttore di gara, si è scagliato contro di lui: "L'ennesimo rosso per niente".