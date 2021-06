L’Inghilterra preme, ma la Croazia regge l’urto: 0-0 a Wembley al termine dei primi 45’

Nessun gol, ma diverse emozioni a Wembley. Si chiude la prima frazione tra Inghilterra e Croazia, match inchiodato sullo 0-0 nonostante le diverse occasioni create dalle due nazionali in campo. L’opportunità più ghiotta è capitata a Foden, ma il centrocampista offensivo del Manchester City ha colpito il palo dopo un gran tiro a giro. La Croazia soffre, ma per il momento regge l’urto. Niente reti, lo spettacolo però non è mancato.

INIZIO SPRINT - L’Inghilterra impone ritmi elevate sin dai primi minuti di gioco. La prima occasione capita a Foden: il numero 20 raccoglie il suggerimento di Sterling e si sposta il pallone sul mancino, soltanto il palo gli nega la gioia del gol. Al 9’ Phillips spaventa nuovamente i tifosi croati con una conclusione al volo dopo un rimpallo: Livakovic si oppone nonostante la visuale impallata dai compagni. La squadra di Southgate gioca sulle ali dell’entusiasmo, la sensazione è una soltanto: ogni affondo rischia di tramutarsi in gol. La Croazia però va di rimessa e prova ad addormentare il gioco per evitare guai peggiori: mossa di contenimento, ma efficace per ingabbiare la nazionale dei Tre Leoni.

NESSUN GOL - Nella seconda metà di gioco la squadra di Dalic prova a prendere in mano il pallino del gioco. Il primo squillo arriva al 27’: Vrsaljko mette in mezzo un pallone interessante, il vero di Rebic libera Perisic, ma l’esterno nerazzurro non impatta bene la sfera. Gli inglesi, col passare dei minuti, pagano l’inizio sprint. Il caldo poi gioca influenza le prestazioni e abbassa notevolmente il ritmo. La Croazia gestisce e vive sulle giocate dei singoli, ma tutto ciò non basta per sbloccare il punteggio: il primo tempo si chiude 0-0.