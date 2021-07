L'Italia cambia hotel. Più lontano da Wembley, ma col campo d'allenamento all'interno

L'Italia, durante la trasferta londinese per la finale di Euro2020, soggiornerà in un hotel diverso rispetto a quello di fronte a Wembley utilizzato per la semifinale con la Spagna. Logisticamente era stata una scelta ottimale, ma gli Azzurri per la rifinitura si erano dovuti spostare in pullman per raggiungere lo stadio The Hive. Per la Gazzetta dello Sport la UEFA ha previsto una sistemazione più lontana da Wembley, ma al cui interno sarà presente un campo da allenamento che eviterà quindi spostamenti in tal senso.