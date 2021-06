La Danimarca torna in campo dopo il dramma Eriksen. Jorgensen: "Mi aspetto reazione forte"

vedi letture

Dopo il dramma Eriksen, la Danimarca è pronta a tornare in campo stasera contro il Belgio. "Mi aspetto una reazione forte - sottolinea Martin Jorgensen a La Gazzetta dello Sport - perché Christian ora sta bene. E il suo desiderio è che passiamo il turno, che questo Europeo diventi una festa per la squadra e per tutta la Danimarca. Certo, poi non si può sapere fino in fondo. Nessuno sa realmente come stanno i giocatori, la reazione è molto soggettiva. Domani (oggi, ndr) torneranno nello stesso stadio: magari qualcuno può bloccarsi oppure all’improvviso il gruppo può unirsi ancora di più".

Come si ferma Lukaku? "Non concedendogli il corpo a corpo, innanzitutto. E poi pensando ad anticiparne i movimenti. La Danimarca dovrà essere brava a tenere il pallone. E poi a colpire il Belgio in ripartenza: in velocità i difensori di Martinez possono andare in difficoltà. La vittoria della Russia è un buon risultato per Hjulmand: io credo che la mia nazionale abbia ancora il 50% di possibilità di passare il turno".