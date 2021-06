La delusione di Alaba: "Difficile da accettare l'eliminazione. L'Austria sia orgogliosa di noi"

C'è grande delusione in casa austriaca, dopo l'impresa sfiorata contro l'Italia di Roberto Mancini. Capitan David Alaba ha raccontato le sue sensazioni a ORF: "Non è facile dirlo a parole. Possiamo essere orgogliosi di noi stessi, l'Austria può essere orgogliosa di noi. Abbiamo dato tutto, ma alla fine non siamo stati premiati per la nostra prestazione. È davvero difficile da accettare".